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03:01, 6 июля 2025Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрывах в городе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Первое сообщение о взрывах было опубликовано в 01:47 по московскому времени. Затем, в 01:59, Федоров сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Об очередной серии взрывов стало известно в 02:01.

По информации Федорова, причиной взрывов стала атака российских беспилотников. По его словам, возникло несколько пожаров.

Ранее российские беспилотники нанесли несколько ударов по Харькову.

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