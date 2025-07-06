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12:16, 6 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили скрытый смысл угроз Зеленского

Депутат Колесник: Под угрозами Зеленского замаскирована агрессия Германии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Смысл заявлений президента Украины Владимира Зеленского об ударах вглубь регионов России состоит в том, что они маскируют под собой агрессию Германии, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский анонсировал новые удары вглубь российских регионов. Он заявил, что Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» Москвы.

Парламентарий объяснил, что угрозы украинского политика не являются новыми, однако под ними скрывается другой важный смысл — желание Германии участвовать в конфликте с помощью своих снарядов и вооружений. Для этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц специально переносит производство немецких ракет на территорию Украины, чтобы в случае ответного удара России отвести опасность от своей территории.

«Мерц при всей своей мнимой храбрости заявил, что все заводы будут строиться на Украине и все удары по России также будут производиться с территории Украины. Собственно говоря, основная задача Германии — отвести наш ответный удар от Евросоюза. То есть это агрессия со стороны Германии в чистом виде, которая непонятно какое отношение к этому конфликту имеет», — указал Колесник.

Ранее в Кремле высказались об ударах Вооруженных сил Украины по российским городам. «Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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