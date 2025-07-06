В России оценили ситуацию с розовым лишаем после сообщений о вспышке болезни в Таиланде

Роспотребнадзор выпустил рекомендации из-за ситуации с розовым лишаем в Таиланде

В России оценили ситуацию с розовым лишаем после сообщений о вспышке болезни в Таиланде. Роспотребнадзор выпустил рекомендации для отправляющихся на отдых россиян, передает РИА Новости.

В частности, путешественникам рекомендовали тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, посещения туалета и перед едой, использовать для питья и мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду. Также рекомендовано избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Розовый лишай — это кожное заболевание, которое наиболее часто проявляется у молодых людей в возрасте до 35 лет. Заболевание возникает на фоне ослабленного иммунитета, стресса, переохлаждения или аллергических реакций и может сопровождаться ухудшением самочувствия и появлением температуры.

Как правило, оно не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за шесть-восемь недель. Россиянам при появлении симптомов рекомендовали немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Департамент медицинских услуг Таиланда выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае, кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется. В Роспотребнадзоре заверили, что взяли ситуацию под контроль.

Ранее российских туристов предупредили о крупнейшей за последние 20 лет вспышке опасной лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Болезнь переносят желтолихорадочные комары, которые наиболее активны днем.

