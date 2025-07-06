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05:10, 6 июля 2025Забота о себе

Врач назвала допустимую порцию черешни в день

Врач Тен: Оптимальная доза черешни составляет 200-300 граммов в сутки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Оптимальная доза черешни в день составляет 200-300 граммов. Данную норму рекомендуется разделить на две-три порции в течение всего дня, заявила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«Для здоровых взрослых оптимальной и безопасной порцией считается 200-300 граммов черешни в день, это примерно 1,5-2 стакана без косточек», — отметила она.

По словам Тен, нужно начинать с меньших порций по 50-100 граммов, особенно если человек раньше ел черешню или у него чувствительный желудок.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько недель розничная стоимость килограмма клубники в России снизится на 30 процентов. Так, к числу основных причин удешевления этих ягод эксперты отнесли наращивание импорта и укрепление курса рубля к доллару.

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