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14:39, 6 июля 2025Россия

ВСУ атаковали регионы России десятками дронов за несколько часов

Минобороны: Над регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России десятками дронов за последние несколько часов. Над территорией страны сбили 39 беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 8:30 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Большую часть дронов сбили над Брянской областью — 21. Еще семь беспилотников уничтожили в небе над Орловской областью, шесть — над Тульской, по два — над Белгородской и Курской областями. Кроме того, один БПЛА был замечен над Калужской областью.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не уточняется.

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