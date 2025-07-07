Алена Водонаева показала фигуру в купальнике со словами «неспортивная задница»

Российская телеведущая Алена Водонаева снялась в откровенном наряде со словами «неспортивная задница». Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном голубом купальнике с растительным принтом и глубокими вырезами для ног. Также она примерила полупрозрачную пляжную мини-юбку в аналогичном стиле.

Блогерша показала фигуру с разных ракурсов, отметив, что собирается улучшить ее с помощью тренировок. «(...) У меня сейчас неспортивная задница, так как я без спорта много лет, к сожалению. Вернусь в Москву и займусь», — заявила автор поста.

Ранее в июле Алена Водонаева в платье с откровенным декольте отдохнула на кладбище.