Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

Экс-депутат Олейник назвал реалистичной эвакуацию правительства из Киева

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник оценил правдоподобность сообщений о подготовке переезда правительства Украины из Киева. Его цитирует «Ридус».

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал письмо с подписью украинского премьера Дениса Шмыгаля с требованием найти подходящие помещения для переезда органов центральной власти.

Олейник назвал реалистичной постановку вопроса об эвакуации, так как сегодня военно-политическое положение в стране отдаленно напоминает ситуацию в начале спецоперации.

«В 2022 году я получил информацию, что украинские центральные органы власти начали искать помещения в Западной Украине <...> Генеральная прокуратура выводила туда архивы и кадровые дела. Сегодня ситуация напоминает 2022 год», — сказал он, отметив, что сложная ситуация на фронте создает почву для ускоренной подготовки эвакуации.

Экс-депутат добавил, что такой важный документ отказался в сети без грифа секретности благодаря тому, что в правительстве и Офисе президента Украины работают «назначенцы из „95-го квартала“ и шутники, путающие Литву и Латвию».

Ранее Украине посоветовали создать коалиционное правительство для переговоров с Россией. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен считает, что массированные бомбардировки украинской территории и наступления Российской армии являются предвестниками «конца игры».