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01:37, 7 июля 2025Мир

В Великобритании заявили о рекордных инвестициях Китая в горнодобывающие активы

FT: Китай рекордно инвестирует в горнодобывающие активы по всему миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай рекордно инвестирует в горнодобывающие активы по всему миру, достигнув максимальных показателей с 2013 года. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на данные S&P и Mergermarket.

Основатель инвестиционной компании Appian Capital Advisory Майкл Щерб отметил, что китайские фирмы стремятся закрыть сделки до усложнения геополитической ситуации. «Китайские компании стали гораздо активнее, полагая, что у них есть краткосрочное окно возможностей», — подчеркнул он.

В 2024 году сумма сделок превысила 100 миллионов долларов. Как указало издание, тренд сохраняется: китайская горнодобывающая и металлургическая компания Zijin Mining планирует купить золотое месторождение в Казахстане за 1,2 миллиарда долларов, горнодобывающая, металлургическая и металлообрабатывающая компания Baiyin Nonferrous Group приобрела бразильскую Mineracao Vale Verde за 420 миллионов долларов.

Ранее европейские компании, работающие в Китае, признались, что замедление темпов роста этой экономики оказалось куда более серьезной проблемой, чем торговая война.

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