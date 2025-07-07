Доктор Мясников назвал россиянам три связанных с давлением правила

Врач Мясников заявил, что запивать таблетки от давления можно не только водой

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три правила, связанных с контролем артериального давления. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор, в частности, заявил, что запивать таблетки от давления можно не только водой. Выпуск с его рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что высокое верхнее значение артериального давления опасно. «Второе: правильные лекарства в правильной дозе в правильной комбинации, в правильное время», — добавил врач. По его словам, препараты от гипертонии лучше принимать вечером, так как показатели давления ночью не должны превышать значения 110 на 70 миллиметров ртутного столба.

Наконец, отметил врач, если у человека не получается принимать таблетки от давления в правильное время, то их все равно нужно пить. «Если у вас нет воды, запивайте чем хотите. Молоком, чаем, кофе — никаких проблем, запивайте. Это лучше, чем пропустить», — заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что от его лица распространяется недостоверная информация. Он рассказал, в частности, что не называл опасными макароны с сосисками и не запрещал использовать хозяйственное мыло.