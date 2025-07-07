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15:28, 7 июля 2025Забота о себе

Дыня оказалась полезна для профилактики нескольких опасных заболеваний

Диетолог Фигерас: Дыня снижает риск развития заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Диетолог Марта Фигерас призвала обязательно включать в летний рацион дыню для профилактики развития заболеваний сердца и нескольких других опасных недугов. Своей рекомендацией она поделилась в беседе с изданием 20minutos.

«В дыне содержится аденозин — вещество, помогающее предотвратить образование тромбов, стенокардию и инсульт. Этот продукт является источником аскорбиновой кислоты и витамина B, который помогает расслабить нервную систему. Все эти преимущества помогают сердцу лучше функционировать и защищают его», — объяснила Фигерас.

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В свою очередь, специалисты из Барселонского офтальмологического центра при Каталонском институте здоровья сетчатки заявили, что дыня снижает риск развития сразу несколько проблем со зрением, в том числе катаракты, благодаря тому, что в ней содержится большое количество витамина С. При этом дыня сорта канталупа богата бета-каротином — это вещество полезно для профилактики астмы, заключили эксперты.

Ранее фитотерапевт Елена Корсун рассказала о пользе арбуза. По ее словам, его стоит употреблять при проблемах с печенью и запорах.

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