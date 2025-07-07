Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:23, 7 июля 2025Наука и техника

Apple отменила разработку складного планшета

Digitimes: Apple отложила разработку складного iPad, но выпустит складной iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Apple на время отменила разработку первого складного планшета. Об этом сообщает издание Digitimes.

По словам журналистов медиа, первый складной iPad фигурировал в отчетах инсайдеров как планшет с гибким дисплеем или гибридный ноутбук. Из свежего отчета стало известно, что в Apple решили отложить активную фазу разработки устройства.

Специалисты связали это со сложностями на производстве, высокой стоимостью компонентов и неочевидного спроса на девайс. Однако фирма может вернуться к идее создания складного iPad позже. При этом в Apple настроены завершить разработку складного смартфона и начали работать над ранним прототипом гаджета.

В ближайшие месяцы инженеры компании должны представить раннюю версию iPhone с гибким экраном. Если разработка пойдет по плану, то американская корпорация анонсирует аппарат осенью 2026 года, вместе со смартфонами серии iPhone 18. При этом неизвестно, когда девайс выйдет на рынок.

В начале июля корпорация Samsung за неделю до анонса случайно показала дизайн своего первого смартфона, складывающегося втрое. Аппарат получит два экрана, его назовут Galaxy G Fold. Анонс телефона ожидается 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра транспорта России сняли с должности

    Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

    Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

    Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна

    Стало известно о смене тактики ВСУ по одной причине

    Россиянам назвали предел урезания премий

    Раскрыты планы Израиля после войны с Ираном

    Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

    В России презентовали беспилотный Aurus

    В одном регионе России ограничили работу мобильного интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости