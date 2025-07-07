Apple отменила разработку складного планшета

Digitimes: Apple отложила разработку складного iPad, но выпустит складной iPhone

Корпорация Apple на время отменила разработку первого складного планшета. Об этом сообщает издание Digitimes.

По словам журналистов медиа, первый складной iPad фигурировал в отчетах инсайдеров как планшет с гибким дисплеем или гибридный ноутбук. Из свежего отчета стало известно, что в Apple решили отложить активную фазу разработки устройства.

Специалисты связали это со сложностями на производстве, высокой стоимостью компонентов и неочевидного спроса на девайс. Однако фирма может вернуться к идее создания складного iPad позже. При этом в Apple настроены завершить разработку складного смартфона и начали работать над ранним прототипом гаджета.

В ближайшие месяцы инженеры компании должны представить раннюю версию iPhone с гибким экраном. Если разработка пойдет по плану, то американская корпорация анонсирует аппарат осенью 2026 года, вместе со смартфонами серии iPhone 18. При этом неизвестно, когда девайс выйдет на рынок.

В начале июля корпорация Samsung за неделю до анонса случайно показала дизайн своего первого смартфона, складывающегося втрое. Аппарат получит два экрана, его назовут Galaxy G Fold. Анонс телефона ожидается 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.