В Калужской области в 2025 году выявили пять пособников спецслужб Украины

В 2025 году Федеральная служба безопасности (ФСБ) вычислила пять пособников украинских спецслужб, поджигавших объекты транспорта и связи в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, один из задержанных передал Киеву данные о местах расположения систем противовоздушной обороны. Кроме того, в 2025 году еще пять человек осудили за аналогичные преступления.

Ранее стало известно, что в Крыму ФСБ задержала двух местных жителей, передававших Службе безопасности Украины фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.