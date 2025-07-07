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09:10, 7 июля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла число пойманных в 2025 году пособников спецслужб Украины

В Калужской области в 2025 году выявили пять пособников спецслужб Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В 2025 году Федеральная служба безопасности (ФСБ) вычислила пять пособников украинских спецслужб, поджигавших объекты транспорта и связи в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, один из задержанных передал Киеву данные о местах расположения систем противовоздушной обороны. Кроме того, в 2025 году еще пять человек осудили за аналогичные преступления.

Ранее стало известно, что в Крыму ФСБ задержала двух местных жителей, передававших Службе безопасности Украины фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.

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