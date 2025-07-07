Футболиста Смолова оштрафовали за неуплату другого штрафа

Суд в начале года оштрафовал футболиста Смолова за неуплату другого штрафа

Футболист Федор Смолов не оплатил штраф за административное правонарушение в установленные сроки, за что был оштрафован еще раз. При этом размер нового штрафа оказался в два раза больше предыдущего, сообщает РИА Новости.

Спортсмена оштрафовали 17 сентября 2024 года за правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в Москве или Санкт-Петербурге»). За это ему полагался штраф в размере трех тысяч рублей.

Смолов должен был уплатить этот штраф в течение 60 дней. Он этого не сделал, так что в конце февраля 2025 года суд назначил ему штраф в размере шести тысяч рублей.

Ранее Смолов устроил потасовку в ресторане в центре Москвы.