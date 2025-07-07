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00:01, 7 июля 2025Путешествия

Зумеры научились путешествовать без денег. Как им это удается и чем потом приходится расплачиваться?

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Artur Debat / Getty Images

Для миллениалов и бумеров отпуск всегда был и остается чем-то сакральным — он планируется по принципу «один раз в год, но с полным погружением — начиная с all inclusive, заканчивая поминутно распланированными активностями». Однако на смену предшествующим поколениям приходят зумеры — они не придумали ничего принципиально нового в сфере туризма, но однозначно переосмыслили ее и сделали более доступной. Они готовы скупать туры «в долг», опустошать кредитки ради поездок и увольняться с работы, чтобы провести «микропенсию» за изучением культуры чужой страны. Какие привычки отличают поколение Z в путешествиях и почему это может быть рискованно — разбиралась «Лента.ру».

Уйти на пенсию в 20 лет ради путешествий

В последние полгода российские соцсети заполонили видео о новом лайфхаке, который изобрели зумеры — речь о «микропенсиях». Суть простая: представители поколения Z работают по шесть-девять месяцев или более, копят деньги, а затем увольняются или уходят в неоплачиваемый отпуск на полгода-год, чтобы потратить это время на путешествия. Далее план повторяется: временное возвращение к труду и последующий очередной трип по миру.

Хотя построить карьеру таким образом будет сложно, тренд на «микропенсии» захватил даже умы миллениалов, зацикленных на работе. В сети это зумерское изобретение называют гениальным.

Для работодателей и HR-специалистов давно не новость, что зумеров трудно заставить работать. Для них восьмичасовой рабочий день заканчивается минута в минуту, а любой сверхурочный труд они едва ли не приравнивают к рабству. Из-за проблем с самореализацией молодежь страдает от апатии и пытается избавиться от любых форм ответственности.

Этот феномен получил название NEET (Not in Education, Employment or Training), а в России его ласково называют «ни-ни» (ни учебы, ни работы). Психологи считают такое поведение реакцией на стресс, а социологи уверены, что если проблему не решать, то нагрузка на систему социального обеспечения заметно возрастет и будет некем закрывать вакантные должности.

Зумеры более чувствительны и ранимы, они не готовы тратить на работу всю жизнь лишь для того, чтобы вписаться в гонку с миллениалами за место под солнцем, хорошую квартиру и новую машину. Согласно совместному исследованию коммуникационного агентства LAMPA и сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», 37 процентов представителей поколения Z никогда не делают на работе больше, чем их простят, 26 процентов — не умеют контролировать эмоции, 26 процентов — сплетничают о коллегах, 21 процент — не поддерживает дружеские связи ни с кем из коллег. Кроме того, они не умеют делегировать задачи, что становится для них еще большей нагрузкой.

Возможно, именно поэтому зумеры сбегают от работы в бессрочный отпуск. А если такой план кажется им слишком рискованным, они уходят во фриланс и путешествуют с ноутбуком наперевес.

Купи отпуск — заплати потом

Еще один лайфхак поколения Z — BNPL (buy now, pay later), система «купи сейчас — заплати потом». Популярные платформы вроде Klarna или Afterpay позволяют мгновенно бронировать авиабилеты и отели, откладывая самую неприятную часть — трату денег — на потом. Именно такую хитрость использовали в 2025 году 60 процентов посетителей музыкального фестиваля Coachella в США. Казалось бы, финансово это событие почти неподъемно для обычного человека — около 750 тысяч рублей в среднем стоит трехдневная поездка на Coachella с проживанием, питанием и дорогой на двоих, — но молодежь решила не отказывать себе в удовольствии.

Проблема в том, что «оплата потом» наступает тогда, когда отпуск уже закончился, а с ним — и деньги. Финансовые консультанты в один голос предупреждают: долги будут расти, а путешественники увязнут в займах и испортят свою кредитную историю.

Короткий совет — не делайте так!

Клинт Хендерсонэксперт по путешествиям в The Points Guy

Эксперты объясняют, что BNPL — это обычные микрозаймы, а в случае несвоевременной уплаты проценты за них будут чересчур высокими. Вместо этого они советуют открывать обычные кредитные карты, у которых есть лимит. С их помощью можно контролировать свои траты на поездки или любые другие покупки и не уходить в минус из-за процентов.

Как турагенты стали дизайнерами

Замеры умудрились переизобрести даже турагентства — теперь их называют тревел-дизайнерами. И дело не в снобизме, а в подходе: современному поколению нужен не просто отдых, а хорошо продуманный маршрут с эксклюзивным опытом и красивыми локациями, фотографии из которых наберут как можно больше просмотров в соцсетях.

Тревел-дизайнеры не просто работают с бронированиями, а с ощущениями, которые человек будет испытывать в поездке. Они выясняют, чего на самом деле клиент хочет от поездки: спрятаться от городской суеты, впечатлить завистливых подружек или просто разобраться в себе. И уже под этот запрос собирают «эмоциональный маршрут».

На мой взгляд, один из главных элементов идеального путешествия — это отсутствие стресса. Именно поэтому мы берем на себя полную организацию отдыха — дизайн маршрутов, бронирование отелей, аренду частных вилл, подбор лучших гидов, арт-кураторов и других специалистов

Татьяна Дееваоснователь travel-дизайн-агентства White Label Travel

Тревел-дизайнеры — это как организаторы свадеб, только в сфере туризма. Они берут на себя все заботы, даже предупреждение туриста в случае переноса рейса. Для фрилансеров такой формат организации туров очень удобен, ведь из-за работы зачастую не бывает времени на планирование логистики.

Фото: FilippoBacci / Getty Images

Однако именно тут поколение Z поджидает ловушка: они часто не замечают, как путешествие превращается в марафон. Вчера — ночной перелет, сегодня — созвон по работе на фоне водопада, завтра — монтаж Reels в такси. В итоге отдых в их жизни не имеет четких границ, а растворяется в рабочем графике.

Психологи называют это феноменом «усталости от отпуска». Когда поездка не дает перезагрузки, а напротив — становится еще одним пунктом в списке задач. Один из советов, который все чаще звучит от экспертов: хотя бы раз в год устраивать каникулы без цели. Не чтобы что-то доказать, не чтобы «вдохновиться» — просто побыть в моменте.

Духовные ретриты по-русски

Чтобы понять зумеров, стоит сравнить их с предшественниками. Например, бумеры, как представители послевоенного поколения, часто предпочитают организованные путешествия с четким планом и комфортом. Они любят отдыхать с пакетными турами, шведским столом, экскурсиями по графику и без давления и тревоги. Для них главное — стабильность, спокойствие и проверенные временем решения.

А вот миллениалы пускаются в туры в поисках впечатлений, а не материальных вещей. Системе «все включено» они предпочтут дешевый хостел, а сэкономленные деньги потратят на еще один новый город в рамках своего трипа. С помощью путешествий миллениалы пытаются «продлить жизнь»: согласно их теории, в поездках дни насыщены множеством событий, из-за чего кажутся долгими и наполненными.

Фото: Imgorthand / Getty Images

А зумеры в путешествиях охотятся за опытом, при этом закрывая глаза на стоимость перелета и проживания, выбор направления и другие нюансы. Например, в 2024 году они массово пустились проводить отпуск в деревенских избах — без all inclusive, но с полным погружением в русский культурный код. Они останавливаются в старинных русских избах, адаптированных под современного человека. Это похоже на глемпинг, но вместо палаток и шатров туристы выбирают уютные деревянные домики, сохранившие традиционный стиль.

Еще одна крайность, в которую зумеры с радостью бросились, — монастыринг. Роскошным курортам они предпочли роль трудников при монастырях в течение нескольких недель. Они помогают с хозяйством, участвуют в духовной жизни и полностью лишают себя интернета. Это можно рассматривать как форму духовного поиска, адаптированную под реалии русской культуры. Для поколения Z путешествие — не просто способ отдохнуть или сменить обстановку, а возможность взглянуть на себя с новой стороны, побыть вне привычного контекста и переосмыслить важные вопросы.

Забавные привычки зумеров в путешествиях

  • Приезжают в аэропорт за полчаса до посадки, чтобы не тратить время на ожидание.
  • Не посещают нефотогеничные достопримечательности.
  • Могут забыть паспорт, но не косметичку с уходом для лица.
  • Берут с собой в поездки пленочные фотокамеры.
  • Делают визу впритык к поездке, но заранее готовят плейлист для конкретного города.
  • Тратят минимум средств на жилье и максимум — на эмоции.
  • Выбирают направления для путешествий по советам блогеров.

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