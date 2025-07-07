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11:35, 7 июля 2025Экономика

В Госдуме раскрыли суть нового закона о премиях

Говырин: С 1 сентября премии нельзя будет снижать более чем на 20 % от зарплаты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Закон, ограничивающий снижение премий сотрудников более чем на 20 процентов от зарплаты, позволит повысить прозрачность начисления премиальной части. Об этом заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, прежняя редакция статьи 135 Трудового кодекса позволяла работодателям произвольно устанавливать правила исчисления премий. Тем самым руководители могли уменьшать зарплату работников, имеющих дисциплинарное взыскание, либо занижать премии специально, чтобы «выжить» с работы.

«По новому закону работодатель вправе снизить работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, размер только тех премиальных выплат, которые начисляются вслед за наложением этого взыскания. То есть, если дисциплинарные меры в отношении работника были приняты в сентябре, то будет снижена его сентябрьская премия, лишить его премиальных выплат в октябре или в ноябре у работодателя уже не получится», — прокомментировал Говырин.

Ранее экономист Ирина Ахмадуллина предупредила о возможности снижения размеров выплачиваемых премий во втором полугодии 2025 года. Она объяснила такую тенденцию сложными экономическими условиями, в которых оказались работодатели.

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