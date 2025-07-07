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10:21, 7 июля 2025Экономика

Россиян призвали готовиться к снижению премий

Экономист Ахмадуллина: Во II полугодии в РФ будут сокращать премии
Кирилл Луцюк

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Во II полугодии текущего года российские работодатели будут или снижать размеры выплачиваемых премий или предпочтут вообще отказаться от выплаты бонусов. Об этом предупредила экономист Ирина Ахмадуллина. Ее процитировала «Газета.Ru».

Данную тенденцию она объяснила сложными экономическими условиями, в которых оказался бизнес. Поэтому для сохранения кадров компании установят более жесткие условия выплаты премий. Не исключено также, что бонусы будут выплачиваться не деньгами, а, например, ценными бумагами компании.

В начале июня сообщалось, что больше 70 процентов российских компаний собираются оптимизировать свои расходы. В начале года этот показатель был на уровне 58 процентов. Оказалось, что 18 процентов планируют снизить расходы на работников, а 21 процент — на благотворительные и социальные программы.

В свою очередь, Государственная дума приняла законопроект, который позволит работодателям штрафовать россиян за счет их же премий.

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