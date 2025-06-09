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15:48, 9 июня 2025Экономика

В России резко выросло число режущих расходы компаний

РСПП узнал о желании 74 % российских компаний урезать расходы из-за ряда проблем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freedomz / Shutterstock / Fotodom  

В мае о намерении оптимизировать свои расходы рассказали 74 процента компаний, хотя еще в начале года такие планы были только у 58 процентов. Об этом со ссылкой на данные опросов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает РБК.

Резкий рост сами предприятия объясняют недоступностью кредитов и резким падением спроса, что делает неизбежным смену подходов к управлению бюджетами и найму персонала.

Как говорится в отчете РСПП, весь 2024 год ситуация со спросом на товары и услуги в целом была стабильной, но в начале 2025-го начала быстро ухудшаться. Почти 40 процентов предприятий столкнулись с падением выручки, а 30 процентов — с нехваткой оборотных средств.

К настоящему времени 93 процента респондентов заявили, что оптимизируют административные расходы, а 18 процентов сокращают расходы на работников. Еще 55 процентов режут затраты на потребляемые услуги, 30 процентов — на сырье и комплектующие, а 21 процент — на благотворительные и социальные программы.

При этом эксперты отмечают, что добиться сокращения расходов компаниям будет непросто. В частности, найти более дешевую замену уволенным сотрудникам в условиях рекордного дефицита рабочей силы не получится. Поэтому руководство может пойти на пересмотр финансовых условий, отказ от премий и индексации зарплат.

Массовых сокращений можно ожидать только в кризисных отраслях, например, в угольной, которая много месяцев подряд сталкивается с убытками.

Ранее Госдума приняла правительственный законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс в части учета показателей работника. Документ позволяет штрафовать работников за счет их премий, однако депремирование не должно будет уменьшать месячный доход более чем на 20 процентов. Использование такой практики может позволить компаниям экономить.

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