Российские военные уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Гусев: Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежем, заявил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — указал глава российского региона.

Он добавил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. По словам очевидцев, в городе работала система ПВО. Губернатор Воронежской области рассказал, что военные РФ сбили более пяти беспилотников.