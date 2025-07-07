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00:29, 7 июля 2025Россия

Российские военные уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Гусев: Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько БПЛА над Воронежем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежем, заявил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — указал глава российского региона.

Он добавил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. По словам очевидцев, в городе работала система ПВО. Губернатор Воронежской области рассказал, что военные РФ сбили более пяти беспилотников.

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