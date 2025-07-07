Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС

В МИД Китая напомнили Трампу, что БРИКС не нацелен против третьих стран

Деятельность БРИКС не направлена против третьих стран, в том числе против Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами. Он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Это не блок для конфронтации, и он не нацелен против какой-либо страны», — напомнила она.

Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа в адрес объединения и сотрудничающих с ним стран, дипломат подчеркнула, что в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, а протекционизм — это путь в никуда.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС.