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13:48, 7 июля 2025Бывший СССР

Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

Лавров: Власти Украины не могут претендовать на территориальную целостность
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетНаселение России:

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Власти Украины не могут претендовать на территориальную целостность страны, поскольку не представляют население юго-востока. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Мадьяр Немзет».

Лавров напомнил, что в 1970 году в Генеральной ассамблее ООН была принята Декларация о принципах международного права: «В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов».

По его словам, поскольку власти Украины не учитывали право на самоопределение жителей русскоязычных регионов республики, то они и не могут рассчитывать на действие принципа территориальной целостности.

Ранее Лавров заявил, что России нужно урегулирование конфликта на Украине, а не пауза для восстановления боеспособности ее Вооруженных сил. При этом министр указал на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию.

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