Добыча одной из крупнейших угольных компаний России рухнула

РБК: В январе-мае добыча угля «Мечелом» упала на 24 % по сравнению с 2024 годом

В первые пять месяцев текущего года добыча угля «Мечелом», одной из крупнейших угольных компаний России, рухнула на 24 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Argus сообщает РБК.

В том числе падение в «Якутугле» составило 490 тысяч тонн, до 1,6 миллиона, а в «Южном Кузбассе» — 570 тысяч, до 1,7 миллиона тонн. Поводом для такой динамики стали сокращение спроса на твердое топливо и неблагоприятная ценовая конъюнктура, делающая добычу убыточной.

В июне на тот момент гендиректор «Мечела» Олег Коржов отмечал, что котировки на сырье уже на 31 процент ниже, чем годом ранее. При этом он признавал, что ждать повышения неоткуда, так как спрос на уголь в Китае сокращается, а внутренняя добыча растет.

Тогда топ-менеджер называл сокращение отгрузки на 25 процентов по итогам года пессимистичным сценарием, признавая, что на части предприятий добыча уже существенно сокращена.

Ранее аналитики НКР предположили, что в ближайшие полтора года небольшие российские угольные компании не смогут удержаться на плаву из-за финансовых трудностей и перейдут под контроль более крупных. В свою очередь, другие эксперты считают, что без улучшения ситуации с доступным финансированием даже лидеры по добыче не проявят интерес к проблемным активам.