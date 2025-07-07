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17:35, 7 июля 2025Мир

МИД выразил протест Швеции из-за атаки на дипмиссию в Стокгольме

МИД России выразил Швеции протест из-за атаки торгпредства в Стокгольме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России выразил Швеции решительный протест в связи с атакой неизвестными здания торгпредства в Стокгольме с помощью беспилотника. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме», — сказано в сообщении.

В МИД потребовали от Швеции соблюдения своих обязательств, в том числе принятия необходимых мер по поимке и привлечению к ответственности стоящих за атаками злоумышленников.

Ранее торгпредство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. В субботу, 5 июля, около 03:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской. В посольстве отметили, что нападения на него и торгпредство России продолжаются более года, а обращения к шведской полиции и МИД страны не дают результатов.

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