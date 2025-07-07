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22:26, 6 июля 2025Россия

Минпросвещения начнет искать учителей в школы при помощи горячей линии

Минпросвещения открыло горячую линию для быстрого поиска учителей в школы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России начинает работу горячая линия, которая позволит директорам школ быстрее находить учителей в свои образовательные учреждения. Об этом сообщило Минпросвещения РФ на своем сайте.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что на горячую линию могут обращаться и преподаватели, которые ищут работу в школе.

Дозвониться на горячую линию можно в будние дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени. Как добавили в Минпросвещения, каждую заявку будут обрабатывать в течение трех рабочих дней с даты обращения.

В апреле стало известно, что дефицит школьных учителей в России достиг сотен тысяч человек.

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