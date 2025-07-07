Москвичей предупредили о грозе с градом

Вильфанд: В Москве может пройти гроза с градом 8 июля

Во вторник, 8 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами гроза и град. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, осадки придутся на вторую половину дня. «Гроза грянет, пройдет ливневый дождь, приличный, и затем небо очистится», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что за 10-15 минут в разных районах столицы выпадет 8-10 миллиметров осадков. Порывы ветра могут достичь до 17 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе жара в Москве может побить предыдущие температурные рекорды.