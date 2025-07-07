Москвичей предупредили об опасной волне тепла до конца недели

Вильфанд: В Москве до конца недели температура превысит норму на 6-7 градусов

Начиная с 8 июля и до конца недели дневные температуры в Москве будут в диапазоне от 30 до 33 градусов тепла, что превышает климатическую норму на шесть-семь градусов. Высокие температуры приводят к тому, что человек за ночь не успевает восстановиться от дневного зноя, поэтому лучше находиться в этот период загородом. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура всей недели, начиная с завтрашнего дня, прогнозируется в диапазоне 30 — 33 градуса. По расчетам, в середине недели будет самая жаркая погода: 9, 10, 11 июля — самые жаркие дни — около 32-33 градусов. Но на самом деле рекордное значение для 9-го числа 33,4 градуса, для 11-го — 35,6», — сказал Вильфанд.

Если температура превышает норму на 5-7 градусов длительный период, это приводит к крайне негативным последствиям для здоровья человека, сказал он.

Вот то, что сейчас происходит называется волна тепла. (…) На самом деле это волна жары, когда температура в летний период превышает норму на 5-7 градусов, и период этот длительный — более пяти дней. Это очень тяжелая ситуация, она просто приводит к негативным последствиям Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Он отметил, что лучше переживать такую погоду в Подмосковье, так как загородом жара меньше ощущается.

«Аномалия, которая прогнозируется, шесть-семь градусов [выше климатической нормы] в центре Европейской России, в Москве, в сопредельных областях — это очень большая аномалия. Это означает, что температуры будут дневные уже с 8 июля в диапазоне от 30 до 33 градусов. По области до 35 градусов. Это очень высокая температура», — пояснил метеоролог.

Ночные температуры будут также очень высокие — около 20 градусов в спальных районах, а в центре Москвы до 24 градусов.

Это лето характерное даже не для Краснодарского края, а для Турции. Так вот, это опасная ситуация. Выпущено предупреждение об опасной погоде, которое так и называется — очень жаркая погода Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

По его словам, температура выше 30 градусов в городе в умеренных широтах негативно действует на состояние человека.

Когда еще и 33 градуса, да еще и высокие ночные температуры, это означает, что организм человека ночью не успевает восстановиться, отдохнуть от дневного зноя Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

Период высоких температур продлится до конца недели, заключил Вильфанд. При этом 8 июля и в ночь на 9 июля в столице пройдет ливень и даже возможна гроза.

Ранее Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур, сообщал Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 02:00 следующего понедельника, 14 июля.