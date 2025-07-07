Москвичей предупредили об опасной волне тепла до конца недели

Начиная с 8 июля и до конца недели дневные температуры в Москве будут в диапазоне от 30 до 33 градусов тепла, что превышает климатическую норму на шесть-семь градусов. Высокие температуры приводят к тому, что человек за ночь не успевает восстановиться от дневного зноя, поэтому лучше находиться в этот период загородом. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура всей недели, начиная с завтрашнего дня, прогнозируется в диапазоне 30 — 33 градуса. По расчетам, в середине недели будет самая жаркая погода: 9, 10, 11 июля — самые жаркие дни — около 32-33 градусов. Но на самом деле рекордное значение для 9-го числа 33,4 градуса, для 11-го — 35,6», — сказал Вильфанд.
Если температура превышает норму на 5-7 градусов длительный период, это приводит к крайне негативным последствиям для здоровья человека, сказал он.
Вот то, что сейчас происходит называется волна тепла. (…) На самом деле это волна жары, когда температура в летний период превышает норму на 5-7 градусов, и период этот длительный — более пяти дней. Это очень тяжелая ситуация, она просто приводит к негативным последствиям
Он отметил, что лучше переживать такую погоду в Подмосковье, так как загородом жара меньше ощущается.
«Аномалия, которая прогнозируется, шесть-семь градусов [выше климатической нормы] в центре Европейской России, в Москве, в сопредельных областях — это очень большая аномалия. Это означает, что температуры будут дневные уже с 8 июля в диапазоне от 30 до 33 градусов. По области до 35 градусов. Это очень высокая температура», — пояснил метеоролог.
Ночные температуры будут также очень высокие — около 20 градусов в спальных районах, а в центре Москвы до 24 градусов.
Это лето характерное даже не для Краснодарского края, а для Турции. Так вот, это опасная ситуация. Выпущено предупреждение об опасной погоде, которое так и называется — очень жаркая погода
По его словам, температура выше 30 градусов в городе в умеренных широтах негативно действует на состояние человека.
Когда еще и 33 градуса, да еще и высокие ночные температуры, это означает, что организм человека ночью не успевает восстановиться, отдохнуть от дневного зноя
Период высоких температур продлится до конца недели, заключил Вильфанд. При этом 8 июля и в ночь на 9 июля в столице пройдет ливень и даже возможна гроза.
Ранее Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур, сообщал Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 02:00 следующего понедельника, 14 июля.