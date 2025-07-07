Мужчин и женщин призвали обязательно совершать одно действие после секса

Клинический психолог и сексолог Висенте Бриет заявил, что для профилактики инфекций после секса необходимо обязательно совершать всего одно действие. Его слова передает издание ADN.

Бриет призвал сразу после секса помочиться в туалете. Это необходимо для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Особенно данный совет актуален для женщин, подчеркнул он.

В подтверждение своих слов сексолог сослался на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в 2002 году. Специалисты доказали, что мочеиспускание в течение первых 15 минут после полового акта существенно снижает риск возникновения заболеваний мочеполовой системы.

Ранее сексолог Ольга Василенко озвучила оптимальный возраст, чтобы лишиться девственности. По ее словам, на такой шаг стоит идти только после совершеннолетия, поскольку до этого у человека отсутствует готовность.