Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 7 июля 2025Забота о себе

Мужчин и женщин призвали обязательно совершать одно действие после секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог и сексолог Висенте Бриет заявил, что для профилактики инфекций после секса необходимо обязательно совершать всего одно действие. Его слова передает издание ADN.

Бриет призвал сразу после секса помочиться в туалете. Это необходимо для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Особенно данный совет актуален для женщин, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

В подтверждение своих слов сексолог сослался на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в 2002 году. Специалисты доказали, что мочеиспускание в течение первых 15 минут после полового акта существенно снижает риск возникновения заболеваний мочеполовой системы.

Ранее сексолог Ольга Василенко озвучила оптимальный возраст, чтобы лишиться девственности. По ее словам, на такой шаг стоит идти только после совершеннолетия, поскольку до этого у человека отсутствует готовность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой попытке захода ВСУ в Курскую область

    Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

    В Харьковской области прогремели взрывы

    Россиянка получила ранения после атаки дронами-камикадзе ВСУ

    Мужчин и женщин призвали обязательно совершать одно действие после секса

    Россияне ринулись лечить зубы дома из-за дороговизны услуг дантистов

    На Украине командование ВСУ раскритиковали за провалы в обороне Сумской области

    Российский курьер совмещал работу по доставке еды с наркоторговлей

    Американский сенатор объяснил постоянные контакты Трампа с Путиным

    В российском регионе задержали несколько поездов из-за падения обломков БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости