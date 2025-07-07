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07:30, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина отомстил другу-священнику за лицемерие и походы к проституткам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Active-Chemistry4011 рассказал о том, как он отомстил своему другу-священнику за лицемерие. Тот, по словам мужчины, публично попрекал его пьянством и систематическими походами к проституткам, однако на досуге сам мог и выпить, и употребить наркотики, и даже найти утешение в объятиях работницы секс-индустрии.

«На его день рождения я купил ему небольшую книгу под названием "Как правильно мастурбировать". На обложке я написал посвящение, которое прочитал громко и отчетливо при всех собравшихся на торжество: "Моему другу, который, как ни странно, священник: помни, что руки — меньший грех, чем мальчики"», — рассказал Active-Chemistry4011.

Он заметил, что в этот момент в глазах священника мелькнула ярость, однако остальные собравшиеся сочли посвящение веселой шуткой. Сам именинник лишь кисло улыбнулся, однако его персонализированные проповеди в дальнейшем сошли на нет.

Другие пользователи согласились с тем, что католические священники часто сами не стремятся к соблюдению заповедей. Один из них даже рассказал историю о своем знакомом, который, будучи в сане, пристрастился к наркотикам, прошел реабилитацию, вернулся к служению, но пагубной привычки не оставил и в итоге стал жертвой передозировки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отомстила соседу за проколотые им шины автомобиля. По словам женщины, она выставила его дьяволопоклонником в глазах других жителей.

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