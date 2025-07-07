Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:15, 7 июля 2025Из жизни

Мужчина поймал жену друга в постели с любовником в заброшенном доме

The Thaiger: В Таиланде мужчина поймал жену друга с любовником и избил его
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде житель провинции Самутпракан поймал жену своего друга в постели с любовником и избил его бамбуковой палкой. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 2 июля в городе Самутпракан в 25 километрах от Бангкока. Сотрудники полиции прибыли в заброшенный дом после того, как получили сообщение, что там случилась драка. На месте они обнаружили 44-летнего зачинщика конфликта и 52-летнего пострадавшего. У мужчины была травма головы.

По дороге в больницу он объяснил, что распивал спиртные напитки с 55-летней женщиной по имени Он, бездомной, которая живет в заброшенном здании. После выпивки женщина пригласила его спальню, однако секса между ними не было. Потом в комнату ворвался знакомый женщины и начал бить его палкой.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Зачинщик драки заявил, что Он — жена его друга Лаена, и он застал ее с пострадавшим в момент измены. При этом самого мужа в доме не было, а Он была настолько пьяна, что не смогла дать показания.

Пользователи социальных сетей выдвинули версию, что мужчина на самом деле не защищал честь друга, а явился к Он, чтобы переспать с ней, но застал ее с соперником. В полиции пока отказались сказать, будет ли возбуждено дело в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура застал жену с любовником в его машине. Мужчина и женщина были полностью обнажены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра транспорта России сняли с должности

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь на камеру

    Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

    Никас Сафронов ответил на сообщения об установленном им рекорде по количеству штрафов

    Минюст США и ФБР раскрыли некоторые детали по делу Эпштейна

    Стало известно о смене тактики ВСУ по одной причине

    Россиянам назвали предел урезания премий

    Раскрыты планы Израиля после войны с Ираном

    Толпы спящих на полу пассажиров попали на видео в российских аэропортах

    В России презентовали беспилотный Aurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости