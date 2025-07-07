Мужчина поймал жену друга в постели с любовником в заброшенном доме

The Thaiger: В Таиланде мужчина поймал жену друга с любовником и избил его

В Таиланде житель провинции Самутпракан поймал жену своего друга в постели с любовником и избил его бамбуковой палкой. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 2 июля в городе Самутпракан в 25 километрах от Бангкока. Сотрудники полиции прибыли в заброшенный дом после того, как получили сообщение, что там случилась драка. На месте они обнаружили 44-летнего зачинщика конфликта и 52-летнего пострадавшего. У мужчины была травма головы.

По дороге в больницу он объяснил, что распивал спиртные напитки с 55-летней женщиной по имени Он, бездомной, которая живет в заброшенном здании. После выпивки женщина пригласила его спальню, однако секса между ними не было. Потом в комнату ворвался знакомый женщины и начал бить его палкой.

Зачинщик драки заявил, что Он — жена его друга Лаена, и он застал ее с пострадавшим в момент измены. При этом самого мужа в доме не было, а Он была настолько пьяна, что не смогла дать показания.

Пользователи социальных сетей выдвинули версию, что мужчина на самом деле не защищал честь друга, а явился к Он, чтобы переспать с ней, но застал ее с соперником. В полиции пока отказались сказать, будет ли возбуждено дело в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура застал жену с любовником в его машине. Мужчина и женщина были полностью обнажены.