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05:01, 8 июля 2025Забота о себе

Мужчина задался вопросом о причине желания девушки встречаться в гостиницах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Veronique Duplain / Shutterstock / Fotodom

Консультант по сексу и отношениям Лора Коллинз дала совет мужчине, чья девушка предпочитает держать романтическую связь в тайне. Его письмо с просьбой о помощи и совет эксперта опубликовало издание Metro.

Автор письма рассказал, что в течение года состоит в отношениях с красивой, умной, любящей и веселой девушкой. Однако его тревожит, что все эти месяцы она встречается с ним в гостиничных номерах и почти никогда не остается с ночевкой. По его словам, такое поведение она объясняет тем, что пока не хочет говорить о своем романе бывшему мужу и детям. «Я встречаюсь с ней почти год и задаюсь вопросом, когда же закончится период "пока"», — пожаловался мужчина. Он добавил, что искренне хочет наладить отношения с возлюбленной, чтобы жениться на ней.

Коллинз в ответ на письмо заявила, что проблему нужно решать как можно скорее, особенно, если есть планы создать семью. По ее мнению, желание встречаться в гостиницах и скрывать связь может объясняться тем, что на самом деле девушка не испытывает таких эмоций, как автор письма.

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Коллинз подчеркнула, что это не обязательно так, но это следует выяснить, начав прямой и откровенный разговор. «Нужно точно знать, на каком этапе вы находитесь, потому что эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Да, вы должны учитывать чувства детей. Подчеркните, что не хотите заменить отца, а стремитесь к традиционным отношениям, которые подразумевают регулярные встречи и отсутствие необходимости прятаться», — заявила эксперт.

Ранее сексолог Трейси Кокс дала совет молодой женщине, которая не может избавиться от воспоминаний о потрясающем сексе с бывшим. Эксперт посоветовала в этой ситуации поговорить с партнером и предложить ему эксперименты в постели.

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