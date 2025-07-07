На съемочной площадке порно нашли останки мужчины

В Японии полиция обнаружила останки 35-летнего мужчины в квартире, в которой снимали порнофильмы. Об этом сообщает Japan Today.

Сотрудники управляющей компании жилого комплекса в токийском районе Синдзюку вызвали полицию 2 июля из-за сильного неприятного запаха из запертой квартиры. В ванной комнате правоохранители обнаружили останки 35-летнего Соитиро Нарусэ со множественными травмами головы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, следователи установили, что 27 июня из квартиры выходил Сэйити Кита и еще один мужчина. По версии полиции, убийство случилось в тот же день. Также выяснилось, что двухкомнатная квартира использовалась в качестве съемочной площадки. Туда постоянно приходили мужчины и женщины, участвовавшие в съемках.

Кита удалось задержать, однако он отрицает свою причастность к преступлению. В данный момент полиция пытается найти второго мужчину, который был с ним.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции индийского штата Пенджаб обнаружили пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. У него были связаны руки и ноги.