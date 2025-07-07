Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 7 июля 2025Из жизни

На съемочной площадке порно нашли останки мужчины

Никита Савин
Никита Савин

Фото: yoshi0511 / Shutterstock / Fotodom

В Японии полиция обнаружила останки 35-летнего мужчины в квартире, в которой снимали порнофильмы. Об этом сообщает Japan Today.

Сотрудники управляющей компании жилого комплекса в токийском районе Синдзюку вызвали полицию 2 июля из-за сильного неприятного запаха из запертой квартиры. В ванной комнате правоохранители обнаружили останки 35-летнего Соитиро Нарусэ со множественными травмами головы.

Изучив записи камер видеонаблюдения, следователи установили, что 27 июня из квартиры выходил Сэйити Кита и еще один мужчина. По версии полиции, убийство случилось в тот же день. Также выяснилось, что двухкомнатная квартира использовалась в качестве съемочной площадки. Туда постоянно приходили мужчины и женщины, участвовавшие в съемках.

Материалы по теме:
Охота на призрака Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Охота на призракаДетективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
20 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Кита удалось задержать, однако он отрицает свою причастность к преступлению. В данный момент полиция пытается найти второго мужчину, который был с ним.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции индийского штата Пенджаб обнаружили пластиковую бочку с загадочными останками мужчины. У него были связаны руки и ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

    В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора Всемирной торговой организации

    Женщина рассказала о ссоре с мужем из-за Wi-Fi и получила совет найти безопасное место

    55-летняя звезда «Твин Пикса» похвасталась фигурой на новых фото в бикини

    Стало известно о неутешительных результатах первого раунда переговоров Израиля и ХАМАС

    Футболиста Смолова оштрафовали за неуплату другого штрафа

    На Западе отметили важную деталь в групповом фото саммита БРИКС

    В Великобритании остановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

    Число жертв наводнений в Техасе почти достигло 100

    Минобороны потребовало взыскать более миллиарда рублей с электротехнического предприятия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости