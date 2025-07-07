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06:30, 7 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли мотив Трампа приостановить поставки вооружения Украине

NI: Трамп хочет дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от прокси-войны своего предшественника Джо Байдена, остановив помощь Киеву. Такой мотив раскрыло западное издание The National Interest (NI).

«Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего"», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что решение о возобновлении поставок будет принято по итогам аудита запасов Пентагона. Состояние арсеналов и глобальные обязательства Соединенных Штатов будут напрямую влиять на передачу вооружений Украине.

Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона Украины перестанет существовать через неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными в сентябре этого года.

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