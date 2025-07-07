NI: Трамп хочет дистанцироваться от прокси-войны Байдена, остановив помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от прокси-войны своего предшественника Джо Байдена, остановив помощь Киеву. Такой мотив раскрыло западное издание The National Interest (NI).

«Пауза, вероятно, говорит о том, что администрация Трампа отходит от опосредованной войны эпохи Байдена в более тесном соответствии с заявленными целями платформы Трампа "Америка прежде всего"», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что решение о возобновлении поставок будет принято по итогам аудита запасов Пентагона. Состояние арсеналов и глобальные обязательства Соединенных Штатов будут напрямую влиять на передачу вооружений Украине.

Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона Украины перестанет существовать через неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными в сентябре этого года.

