На Западе заявили о возрождении Европой старых инициатив по Украине для эскалации

Аналитик Лоттаз: Европа готовится возродить старые инициативы по поддержке Киева

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз эфире своего YouTube-канала заявил о возрождении Европой старых инициатив по поддержке Украины, которые ведут к эскалации конфликта.

По его словам, прекращение поставок вооружений из США вынуждает европейских союзников действовать быстро, и они не имеют иного варианта, кроме как пойти на обострение.

«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — подчеркнул Лоттаз.

Он отметил, что в Великобритании в четверг, 10 июля, пройдет новое заседание «коалиции желающих», где европейцы вновь затронут тему отправки войск на Украину с поддержкой США. Аналитик не исключил, что Киеву уже передали дальнобойные ракеты Taurus, и теперь он может «устроить провокацию» с использованием этого вида вооружений.

Ранее новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Франции пора перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. Она также заявила, что Париж закрепился в роли главного милитариста Европы.

