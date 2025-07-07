Назван срок запуска беспилотных трамваев в Москве

Ликсутов: Беспилотный трамвай начнет работать автономно в Москве в сентябре

В Москве запустят беспилотный трамвай в автономном режиме в сентябре-октябре 2025 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

По словам Ликсутова, осенью трамвай без водителей начнет перевозить пассажиров. При этом работу транспортного средства будет контролировать сотрудник, не занимающийся управлением. В его обязанности войдет мониторинг исправности систем.

Заммэра добавил, что к 2030 году планируется сделать около 30-40 процентов сети беспилотной, а к 2035 году — около 90 процентов. Ликсутов отметил, что первый беспилотный трамвай в столице уже проехал более шести тысяч километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения.

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