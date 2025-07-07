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09:38, 7 июля 2025Россия

Назван возможный кандидат на должность министра транспорта России

«Ведомости»: Бывший новгородский губернатор Никитин может стать главой Минтранса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПМЭФ
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший губернатор Новгородской области, нынешний заместитель министра транспорта Андрей Никитин может стать следующим главой Минтранса России. Его возможную кандидатуру на пост назвали источники «Ведомостей».

Собеседники издания указали, что кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Предположительно, по этой причине Никитин ушел в отставку с должности губернатора в феврале, отметил источник.

Кроме того, другой собеседник «Ведомостей» утверждает, что замена должна была состояться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Официально подтверждений принятым решениям по назначению не было.

7 июля стало известно, что президент России уволил главу Минтранса Романа Старовойта. В указе об отставке министра отсутствовала формулировка о причинах подобного решения.

ЖЗЛ
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