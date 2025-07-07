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12:49, 7 июля 2025Россия

Названа причина расстройства Трампа после разговора с Путиным

Депутат Шеремет: В разговоре с Путиным Трампа расстроило осознание силы России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

В телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным американского лидера Дональда Трампа расстроило осознание силы России. Эту причину расстройства политика назвал депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, Трамп понял, что беседует с сильным президентом, который не «сдаст» национальные интересы.

Подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания

Михаил Шеремет

Шеремет добавил, что у российских властей уже есть иммунитет против агрессивных действий Запада.

Ранее Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с Путиным, а беседу с Владимиром Зеленским назвал очень хорошей.

ЖЗЛ
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