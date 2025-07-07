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10:54, 7 июля 2025Наука и техника

Названы недостатки FPV-перехватчиков

«Известия»: Скоростная цель может уйти от перехвата FPV-дроном
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

FPV-дроны, который в зоне СВО используют для поражения беспилотников противника, способны сбивать различные цели, однако скоростные аппараты могут уйти от атакующего дрона. Недостатки FPV-перехватчиков назвали «Известия».

«Первое средство, которое наши войска начали использовать для поражения дронов противника на передовой, это такие же FPV-дроны, но более скоростные и маневренные. Здесь есть очевидный плюс — стоимость и доступность решения. Но есть и минусы — от такого перехватчика более скоростная цель может легко уйти», — говорится в материале.

Отмечается, что для управления квадрокоптером-перехватчиком нужен опытный оператор, который сможет найти и поразить относительно небольшую цель. Также для уничтожения беспилотников можно использовать дроны самолетного типа.

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В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Беспилотники оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневра уклонения при появлении дрона-перехватчика.

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