Названы сроки снижения цен на дыни и арбузы в России

Экономист Балынин: Цены на арбузы и дыни снизятся во второй декаде июля

Цены на арбузы и дыни снизятся во второй декаде июля, когда в продажу поступит отечественная продукция. Сроки снижения цен назвал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит НСН.

Уже в течение месяца стоимость дыни может упасть в полтора, а арбуза — в 2-2,5 раза. К сентябрю она может снизиться в 2,5 и 4 раза соответственно.

«Сейчас на прилавках массово представлены именно импортные арбузы и дыни. Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся. Предполагаю, что удешевление арбузов и дынь начнется постепенно во второй декаде июля», — пояснил Балынин.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин предупредил, что некоторые российские фермеры в поисках сверхприбыли злоупотребляют различными удобрениями для роста арбузов. Поэтому ранние ягоды могут быть опасны для здоровья. Настоящие, полноценно созревшие арбузы в средней полосе России традиционно появляются в конце июля. Ранние экземпляры считаются не очень полезными с использованием технологий ускоренного выращивания с применением стимуляторов роста, подчеркнул он.