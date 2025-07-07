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09:47, 7 июля 2025Мир

Один американский политик захотел баллотироваться на пост президента

Губернатор Кентукки Бешир допустил, что будет кандидатом от Демпартии в 2028 г.
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Mike Segar / Reuters

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир допустил, что будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии в 2028 году. С таким заявлением он выступил в эфире CNN.

«Я считаю, что самым важным в 2028 году является кандидат, который сможет исцелить эту страну, который сможет объединить людей. Поэтому я подумаю, являюсь ли я этим кандидатом или кто-то другой», — отметил глава штата.

По словам Бешира, несколько лет назад он исключал выдвижение своей кандидатуры на этот пост, однако теперь не желает «оставлять разрушенную страну своим детям или кому-либо еще». Член Демпартии подчеркнул, что новое поколение заслуживает жизнь в стабильной стране.

Ранее сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп допустил, что на президентских выборах 2028 года кандидатом станет один из членов его семьи.

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