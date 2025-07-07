Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

Сенатор Климов назвал странной угрозу США ввести пошлины для сторонников БРИКС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

К анонсированию президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС стоит относиться как к странной сенсации, полагает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Андрей Климов. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп сообщил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку «антиамериканской» политике БРИКС.

Российский сенатор обратил внимание на то, что это был пост американского лидера в соцсети, но не документ.

Высказывание, видимо, появилось в связи с тем, что очень большое внимание в мире уделяется саммиту БРИКС, и господин Трамп отреагировал таким образом, чтобы, очевидно, показать своим избирателям, что все под контролем, всех накажу, ничего не бойтесь

Андрей Климовсенатор

Собеседник «Ленты.ру» также заметил, что не слышал за всю историю существования БРИКС ни одного прямого антиамериканского заявления со стороны любой страны, входящей в альянс. Единственное исключение может составить Иран, но это риторика в связи с ближневосточным кризисом.

Кроме того, БРИКС получает еще большую поддержку со стороны стран из-за внешней американской экономической политики, указал сенатор. В мире растет понимание, что доллар опирается на огромный долг США — 37 триллионов, и американцы сами его увеличивают. Более того, недоумение вызывает тот факт, что глобальный финансовый рынок, который крутится вокруг Нью-Йорка, составляет приблизительно половину от мирового, так как опирается на деривативы, указал Климов.

«Это производное от других инструментов. Если деньги — олицетворение товаров, услуг, капиталов, то деривативы — это олицетворение олицетворения, а есть еще деривативы третьего, четвертого уровня. В общем, бумага на бумаге, финансовые пузыри. Если пузыри финансовые убрать, то там мало чего останется, потому что американский ВВП на три четверти состоит из услуг, а не из товарной массы, в отличие от того же Китая или, кстати, от нашей страны, и это в мире люди понимают», — высказался политик.

Материалы по теме:
«Я вытащу нас из бардака» Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
«Я вытащу нас из бардака»Трамп уже 100 дней на посту президента США. Что он успел сделать, чтобы Америка вновь стала великой?
30 апреля 2025
«Это мятеж!» Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
«Это мятеж!»Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
10 июня 2025

Истории с замороженными активами разных государств и тарифная политика США также вызывают неприятие у большинства стран мира, добавил он.

«Поэтому то, что сказал господин Трамп, конечно, изучать надо внимательно и за этим следить, но полагать, что кого-то есть за что наказывать, мягко говоря, странно. Во-первых, нет ни у кого такого права — кого бы то ни было наказывать. Это произвол какой-то международный. Во-вторых, сделать это технически при таком раскладе будет все более труднее, и чем более агрессивной будет в этом смысле американская политика — тем больше резона будет у других стран входить в альянсы типа БРИКС», — заключил Климов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп выступает против БРИКС, так как увидел в объединении соперника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара российских войск по цели в Краматорске

    У шведского дипломата по пути в МИД спустило колесо

    «Калашников» начал поставки «Граната-4-Э»

    Следователи завели уголовное дело после взрыва в жилом доме российского города

    Многодетным россиянам захотели предоставить скидки на некоторые товары

    Россия стала главным покупателем одного вида продукции из Узбекистана

    Володин назвал сроки рассмотрения вопроса о новом главе Минтранса

    В Пулково прокомментировали бунт пассажиров против платных курительных комнат

    Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

    Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости