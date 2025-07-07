В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

Сенатор Климов назвал странной угрозу США ввести пошлины для сторонников БРИКС

К анонсированию президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС стоит относиться как к странной сенсации, полагает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Андрей Климов. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп сообщил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку «антиамериканской» политике БРИКС.

Российский сенатор обратил внимание на то, что это был пост американского лидера в соцсети, но не документ.

Высказывание, видимо, появилось в связи с тем, что очень большое внимание в мире уделяется саммиту БРИКС, и господин Трамп отреагировал таким образом, чтобы, очевидно, показать своим избирателям, что все под контролем, всех накажу, ничего не бойтесь Андрей Климов сенатор

Собеседник «Ленты.ру» также заметил, что не слышал за всю историю существования БРИКС ни одного прямого антиамериканского заявления со стороны любой страны, входящей в альянс. Единственное исключение может составить Иран, но это риторика в связи с ближневосточным кризисом.

Кроме того, БРИКС получает еще большую поддержку со стороны стран из-за внешней американской экономической политики, указал сенатор. В мире растет понимание, что доллар опирается на огромный долг США — 37 триллионов, и американцы сами его увеличивают. Более того, недоумение вызывает тот факт, что глобальный финансовый рынок, который крутится вокруг Нью-Йорка, составляет приблизительно половину от мирового, так как опирается на деривативы, указал Климов.

«Это производное от других инструментов. Если деньги — олицетворение товаров, услуг, капиталов, то деривативы — это олицетворение олицетворения, а есть еще деривативы третьего, четвертого уровня. В общем, бумага на бумаге, финансовые пузыри. Если пузыри финансовые убрать, то там мало чего останется, потому что американский ВВП на три четверти состоит из услуг, а не из товарной массы, в отличие от того же Китая или, кстати, от нашей страны, и это в мире люди понимают», — высказался политик.

Истории с замороженными активами разных государств и тарифная политика США также вызывают неприятие у большинства стран мира, добавил он.

«Поэтому то, что сказал господин Трамп, конечно, изучать надо внимательно и за этим следить, но полагать, что кого-то есть за что наказывать, мягко говоря, странно. Во-первых, нет ни у кого такого права — кого бы то ни было наказывать. Это произвол какой-то международный. Во-вторых, сделать это технически при таком раскладе будет все более труднее, и чем более агрессивной будет в этом смысле американская политика — тем больше резона будет у других стран входить в альянсы типа БРИКС», — заключил Климов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп выступает против БРИКС, так как увидел в объединении соперника.