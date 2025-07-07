Появилось фото Tesla покончившего с собой Старовойта

Опубликовано фото автомобиля Tesla Model X, в котором, по предварительным данным, покончил с собой уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт. Снимок появился в Telegram-канале Mash.
Как утверждает издание, машину с телом экс-министра обнаружили в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.
Автомобиль бывшего чиновника 2018 года выпуска. Как выяснил Mash, ради Tesla Старовойт, находясь на посту губернатора, установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади.