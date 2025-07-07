Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 7 июля 2025Россия

Появилось фото Tesla покончившего с собой Старовойта

Mash опубликовал фото автомобиля Tesla, в котором покончил с собой Старовойт
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Опубликовано фото автомобиля Tesla Model X, в котором, по предварительным данным, покончил с собой уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт. Снимок появился в Telegram-канале Mash.

Как утверждает издание, машину с телом экс-министра обнаружили в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.

Автомобиль бывшего чиновника 2018 года выпуска. Как выяснил Mash, ради Tesla Старовойт, находясь на посту губернатора, установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?

    Покончивший с собой экс-министр транспорта Старовойт не связывался с родными два дня

    Появилось фото Tesla покончившего с собой Старовойта

    Неожиданно вернувшийся в моду аксессуар из прошлого напугал 30-летних

    Заслуженный артист РФ заявил о стыде Пугачевой в случае возвращения в Россию

    В Общественной палате Инстасамку назвали злом

    Источник раскрыл модель найденного рядом с телом Старовойта пистолета

    В России назвали причины ударов по украинским ТЦК

    В Госдуме отреагировали на смерть снятого с должности министра транспорта Старовойта

    Глава МЧС России прибыл с визитом в Азербайджан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости