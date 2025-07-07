Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 7 июля 2025Бывший СССР

Прилепин объяснил ошибки осужденного за покушение на него украинца

Прилепин заявил, что выжил при взрыве из-за ошибок преступника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин объяснил, что гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за покушение на него, был сапером-самоучкой. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал сам Прилепин, он смог выжить, потому что преступник зарыл мину слишком глубоко.

«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150-200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось», — заявил он.

Он рассказал, что, будучи сапером-самоучкой, получил указания из Киева, что он закопал мину слишком глубоко, из-за чего первая волна взрыва поглотилась землёй. Обычно мины присыпают лишь слегка, совсем немного.

Прилепин полагает, что исполнитель покушения «боялся, видимо, что ее заметят, и зарыл глубже».

Как установил суд, после слежки за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились россиянин и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

    Президент Боливии заявил об использовании Украины для борьбы Запада с Россией

    Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ сбросом с дрона

    Блогерша описала привычки итальянцев фразой «помогут улучшить жизнь каждого россиянина»

    В Киеве заявили о полном коллапсе Украины

    В России сравнили зарплаты мужчин и женщин

    Два редчайших тигра утащили и растерзали мужчину без штанов

    Любителям одной сексуальной практики дали три совета по профилактике инфекций

    Выявили неожиданное влияние пандемии на женщин

    Более 80 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости