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12:16, 7 июля 2025Экономика

Продажи машин в России в начале июля оказались рекордными

«Автостат»: За первую неделю июля в России реализовали 28 823 новые легковушки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в начале июля обновили недельный максимум с начала 2025 года и достигли отметки в 28 823 единицы. О заметном росте спроса на этот вид транспортных средств в РФ сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, неделей ранее в стране приобрели в общей сложности 25 876 новых легковушек. Таким образом, за последние семь дней суммарные объемы продаж этого вида машин увеличились почти на три тысячи единиц (на 2947). «Стык полугодий оказался урожайным для российского авторынка», — говорится в материале.

Лидерство по реализации среди представленных в РФ автобрендов сохранила за собой Lada. В начале июля отечественная марка заняла долю в 23,7 процента внутреннего рынка. Следом в топ-5 рейтинга оказались только китайские производители. На второй строчке расположился Chery с результатом в 11,8 процента, на третьей — Haval (10,5 процента), на четвертой — Geely (7 процентов), а пятерку лидером замкнул Changan (6,8 процента).

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Эксперты связывают заметный рост продаж машин на внутреннем рынке в начале второго летнего месяца в том числе с завершением второго квартала. Обычно к концу этого срока дилеры стремятся выполнить планы по продажам автомобилей. Чтобы избавиться от скопившихся на складах машин, дистрибьютеры продолжают завлекать покупателей различными маркетинговыми акциями и предложениями, в том числе скидочными.

Несмотря на это, ряд экспертов сходится во мнении, что даже июльский всплеск потребительской активности не поможет спасти российский авторынок от серьезного падения. По итогам 2025 года, прогнозируют аналитики агентства «Автостат», реализация легковушек в РФ в базовом сценарии просядет на 20 процентов и опустится до отметки в 1,25 миллиона единиц. При наихудшем же раскладе продажи упадут на 30 процентов, до 1,1 миллиона. На ситуацию все большее влияние будет оказывать негативный эффект от регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и общего удорожания авто.

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