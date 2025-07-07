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19:25, 7 июля 2025Забота о себе

Раскрыт первый признак приближения старости

Эксперт Абисанда: На приближение старости указывает снижение скорости ходьбы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Conrad Alexander / Unsplash

Эксперт по долголетию Педро Абисанда заявил, что на приближение старости указывает один на первый взгляд безобидный признак. Его он раскрыл в интервью для издания El Español.

Абисанда назвал первым признаком старости небольшое снижение скорости ходьбы. По его словам, существуют исследования, показавшие, что подобные изменения начинают происходить уже после 50 лет.

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При этом, по словам специалиста, хорошая новость заключается в том, что продолжительность жизни зависит от генетики только на 20-30 процентов. В остальном же, чтобы дожить до глубокой старости, необходимо вести здоровый образ жизни. Однако некоторые вещи, например загрязнение воздуха, изменить невозможно, заключил Абисанда.

Ранее эндокринолог Екатерина Ширшова заявила, что от запаха старости можно избавиться. По ее словам, для этого необходимо включить в рацион грибы.

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