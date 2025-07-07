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14:53, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о сделавшем из жены кровавое месиво тиране

Забивший насмерть прикованную наручниками жену в Пущино мужчина приревновал ее
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Пущино сделавший из жены кровавое месиво тиран напал на нее из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, он регулярно избивал пострадавшую. По словам их друзей, они видели, что женщина появлялась в синяках на работе. Они пытались ей помочь, но то всегда возвращалась к мужу. Кроме того, известно, что она писала заявления в полицию и тут же забирала их.

По информации «112», накануне преступления, мужчина решил, что супруга ему неверна. Отмечается, что подтверждений этому нет, и есть вероятность, что он все это выдумал. Однако, он приковал возлюбленную к батарее и бил до тех пор, пока ее голова не превратилась в кровавое месиво. После этого он сфотографировал ее и отправил фото ее подруге. В свою очередь та вызвала полицию.

Прибывшим на место оперативникам дверь открыл сын пары — 16-летний юноша. Силовики увидели потерпевшую, а в соседней комнате — избившего ее мужчину. После нападения на супругу он расправился и с собой.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям 110 («Доведение до самоубийства») и 105 («Убийство») УК РФ.

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