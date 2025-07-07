Развеян миф об опасностии противозачаточных таблеток

Lancet Oncol: Гормональные контрацептивы не связаны с риском рака печени

Ранее считалось, что гормональные контрацептивы могут повышать риск рака печени из-за содержания эстрогена, который, как предполагалось, может стимулировать рост опухолей. Однако новое исследование, опубликованное в The Lancet Oncology, опровергло это опасение.

Во время проведения анализа данных более чем 1,5 миллиона женщин, принимавших комбинированные противозачаточные таблетки, ученые не выявили связи между их применением и развитием рака печени.

Хотя некоторые предыдущие исследования указывали на возможный риск, новое метаисследование показало, что даже длительное использование дает лишь слабое повышение риска — около 6 процентов на каждые 5 лет приема, и то, вероятно, из-за других факторов (например, гепатита B или C). Авторы подчеркивают: влияние контрацептивов на печень значительно преувеличено.

При этом рак печени — один из самых быстро распространяющихся видов онкологии: за последние десятилетия уровень заболеваемости среди молодых взрослых заметно вырос. Однако, как подчеркивают исследователи, куда чаще причиной становятся ожирение, курение и злоупотребление алкоголем, а не гормональные препараты.

Ранее ученые успешно завершили испытания первого безгормонального мужского контрацептива, который блокирует выработку сперматозоидов, не влияя на гормоны. Препарат YCT-529 показал 99-процентную эффективность в опытах на животных.