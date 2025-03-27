Представлен инновационный контрацептив для мужчин

Nature Communications: Создан безгормональный контрацептив для мужчин YCT-529

Ученые из Университета Миннесоты совместно с компанией YourChoice Therapeutics завершили испытания первого безгормонального контрацептива для мужчин, который показал отличные результаты в экспериментах на животных. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, открывает новые возможности для контрацепции.

Препарат, получивший название YCT-529, представляет собой таблетку, которая блокирует выработку сперматозоидов, не воздействуя на гормональный фон. Это делает его уникальным, так как на данный момент все существующие мужские контрацептивы требуют либо физического воздействия, либо вмешательства в репродуктивную систему через хирургическое вмешательство.

Тестирование на мышах показало, что препарат был на 99 процентов эффективен в предотвращении беременности в течение четырех недель использования, при этом его действие было обратимым — после прекращения приема препарата сперматозоиды восстановились за шесть недель. У приматов процесс восстановления занял от 10 до 15 недель.

На данный момент препарат прошел успешную фазу 1 клинических испытаний, и в настоящее время идет тестирование его безопасности и эффективности в рамках фазы 2. Исследователи надеются, что препарат поможет создать более равноправные и безопасные методы контрацепции для мужчин, что также откроет новые возможности для планирования семьи.