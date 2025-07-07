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21:53, 7 июля 2025Спорт

Роднина отреагировала на конфликт с участием Смолова в «Кофемании»

Роднина: Не нужно обращать внимания на конфликт с участием Смолова в «Кофемании»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на конфликт с участием российского футболиста Федора Смолова в кафе «Кофемания» в Москве. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина заявила, что не нужно обращать внимания на пьяные хулиганские выходки футболистов. «Если нарушили закон, получайте наказание», — посчитала она.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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