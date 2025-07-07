Россиянин отплатил другу за гостеприимство изнасилованием его малолетней дочери

В Мордовии изнасиловавший дочку товарища мужчина получил 13,5 года колонии

В Мордовии изнасиловавший дочку товарища мужчина получил 13,5 года колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Россиянин признан виновным по статьям 158 («Кража») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2025 года 23-летний мужчина находился в гостях у знакомого в Саранске, где они распивали спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что его товарищ был занят делами, мужчина изнасиловал его малолетнюю дочь. После чего он украл телефон и скрылся из квартиры.

Также было установлено, что в июне 2024 года преступник похитил велосипед с площадки жилого дома и сдал его в ломбард. Полученные деньги он потратил на спиртное.

Суд приговорил его к 13,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил наказание изнасиловавшему девочку в заброшенном доме россиянину.