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13:28, 7 июля 2025Силовые структуры

Суд ужесточил наказание изнасиловавшему девочку в заброшенном доме россиянину

В Крыму суд ужесточил наказание до 13 лет мужчине, изнасиловавшему девочку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Крыму суд ужесточил наказание до 13 лет колонии мужчине, изнасиловавшему девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он был осужден по статье 132 («Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 48-летний мужчина в конце ноября 2024 года на территории заброшенного здания в одном из парков Ялты увидел девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Сотрудники полиции задержали мужчину.

Ялтинский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Прокурор не согласился с таким наказанием и попросил суд увеличить срок заключения.

Верховный Суд Республики Крым согласился с обвинителем и назначил 13 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за изнасилование шести женщин.

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