Россиянин порезал ножом жену и двух дочерей

Mash: Житель Владикавказа зарезал жену и дочь, его второй ребенок в реанимации

Житель Владикавказа порезал жену и двух своих дочерей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 58-летний мужчина напал на родственниц с ножом накануне. Его супруга и 23-летняя дочь не выжили, а второй ребенок — 15-летняя девочка-подросток — оказалась в реанимации. После случившегося сам нападавший попытался свести счеты с жизнью. Сейчас его оперируют.

В ближайшее время полицейским предстоит выяснить мотивы злоумышленника. Уточняется, что в момент трагедии в доме также находился девятилетний сын с ДЦП. Он не пострадал.

Ранее мужчина подошел к девятилетнему ребенку во дворе в Сергиевом Посаде и ударил его ножом в шею.